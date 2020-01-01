غزة: لا فحوصات جديدة ولا اصابات بفيروس كورونا

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه لم يتم فحص أي عينة جديدة لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن لا إصابات جديدة في القطاع.

وأوضحت الصحة في بيانها اليومي أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس الماضي هي 14530 جميعها سلبية باستثناء 83 حالة، وتوفيت حالة واحدة منها فقط، فيما تعافت 71 حالة، ولا تزال 11حالة نشطة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.

وأشارت إلى أنها تتابع الحالة الصحية ل 2243 مواطنا ومواطنة في خمسة عشر مركزا للحجر الصحي موزعة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وهم بحالة صحية مطمئنة.