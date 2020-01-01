  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: لا فحوصات جديدة ولا اصابات بفيروس كورونا

الإثنين 17 أغسطس 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا فحوصات جديدة ولا اصابات بفيروس كورونا


غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه لم يتم فحص أي عينة جديدة لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن لا إصابات جديدة في القطاع.

وأوضحت الصحة في بيانها اليومي أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس الماضي هي 14530 جميعها سلبية باستثناء 83 حالة، وتوفيت حالة واحدة منها فقط، فيما تعافت 71 حالة، ولا تزال 11حالة نشطة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب غزة.

وأشارت إلى أنها تتابع الحالة الصحية ل 2243 مواطنا ومواطنة في خمسة عشر مركزا للحجر الصحي موزعة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وهم بحالة صحية مطمئنة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #فحوصات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

محلل إسرائيلي : هذا ما سيطلبه الوفد الأمني المصري من حماس

داخلية غزة : اعتقال اثنين من المشتبه بهم بقتل العقيد "جبر القيق"

شاهد : مراسل قناة إسرائيلية يسقط مغشيا عليه خلال بث مباشر من دبي

كوشنر يهاجم القيادة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"..!

وفد من المخابرات العامة المصرية يصل رام الله ويعقد عدة اجتماعات

نتنياهو يهدد غزة: من يستفزنا دمه مهدور وسنفعل ما يلزم لإعادة الهدوء..!

شاهد فيديو يحبس الأنفاس.. سعودي يقفز على ظهر حوت في البحر الأحمر ويسبح ممطيا ظهره!

الأخبار الرئيسية

هناك فرصة كبيرة للتدهور.. محلل إسرائيلي: التوتر في غزة غير مرتبط بالمنحة القطرية!

عاموس يدلين يكشف: 10 اسباب جعلت نتنياهو يتخلى عن ضم أجزاء من الضفة...

20200817123220

نتنياهو: نعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة للإمارات عبر أجواء السعودية

الصحة الفلسطينية : 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون