إسرائيل تشكو "حزب الله" في الامم المتحدة...

القدس المحتلة /سما/

قدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، مساء الإثنين، شكوى إلى الأمم المتحدة حول حادثة تسلل عدد من المقاتلين التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية قبل بضعة أسابيع.



ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد أكد أردان وجود معلومات استخباراتية تثبت تسلل عناصر حزب الله إلى إسرائيل.



وأضاف أن "هجمات حزب الله تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتعيق قوة اليونيفيل في منعها لتحويل جنوب لبنان إلى قاعدة لحزب الله".



وأعلن الجيش الإسرائيلي، في السابع والعشرين من شهر تمّوز/ يوليو، أنه "أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من المقاتلين التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية"، مشيرًا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.