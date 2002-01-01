إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة منذ أكثر من 4 أشهر

رام الله /سما/

تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسيرين محمد خرواط، وحاتم القواسمة انفرادياً، منذ أكثر من أربعة أشهر، في ظروف قاسية وصعبة، وقد تعرضا للنقل مرات عدة منذ تاريخ عزلهما.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير خرواط يقبع في عزل سجن "مجدو" والأسير القواسمة في عزل سحن "أيالون- الرملة"، علماً أن خرواط محكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2002، والأسير القواسمة كذلك محكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2003.

وقال نادي الأسير: "إن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى، وتُشكل أبرز أدواتها التنكيلية. وعدا ظروف العزل القاسية التي يواجهها الأسير، فإن إدارة سجون الاحتلال تحرم الأسير المعزول من حقه في الزيارة لتضعه في عزل مضاعف، ومنذ مطلع العام الجاري استهدفت إدارة السجون مجموعة من الكوادر التنظيمية عبر عمليات عزل متكررة.

وأضاف: إن إجراءات إدارة السجون المرتبطة بانتشار الوباء فاقمت معاناة الأسرى المعزولين، خاصة مع توقف زيارات المحامين خلال الفترة الماضية، والتي تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول للتواصل مع العالم الخارجي.