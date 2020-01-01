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وزيرة الصحة تحذر من ارتفاع كبير في عدد الاصابات والعودة لخيار الاغلاق

الإثنين 17 أغسطس 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تحذر من ارتفاع كبير في عدد الاصابات والعودة لخيار الاغلاق


رام الله /سما/

حذرت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة ارتفاع الإصابات بشكل كبير وبالتالي ارتفاع في أعداد الوفيات في حال عدم الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الصادرة عن الوزارة .

واكدت الكيلة لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، ان خيار الاغلاق قد يعود في اي وقت خاصة في ظل تسجيل الاعداد الكبيرة من الاصابات بفايروس كورونا وعدم التزام ثمانين بالمئة من ابناء شعبنا بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

ودعت وزيرة الصحة لمواطنين الى عدم التجمع الى اتباع الاجراءات اللازمة للوقاية من الفايروس في التجمعات خاصة الاعراس حيث تم تسجيل اغلب الاصابات خلالها.

وأكدت وزيرة الصحة د مي الكيلة على حرص الوزارة على توفير المستلزمات الخاصة بإجراء الفحوصات من خلال التواصل مع الدول المانحة ومنظمة الصحة العالمية.

#وزيرة الصحة #مي الكيلة #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل

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