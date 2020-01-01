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مصلحة مياه بلديات الساحل تُزود مركز الحجر الصحي في دير البلح بالمياه

الإثنين 17 أغسطس 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة مياه بلديات الساحل تُزود مركز الحجر الصحي في دير البلح بالمياه


غزة /سما/

قامت مصلحة مياه بلديات الساحل، بتزويد مركز الحجر الصحي الجديد في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بالمياه الصالحة للشرب، وذلك باستخدام صهاريج المياه المحلاة التابعة لمحطة تحلية مياه البحر في مدينة دير البلح، والتي تقوم بإيصال المياه للمركز من خلال خط ناقل، تم إعداده مسبقاً خارج حدود مركز الحجر.

ومن جهة أخرى، تقوم طواقم مصلحة المياه، وبشكل يومي بعملية تفريغ حوض مياه الصرف الصحي الخاص بمركز الحجر الصحي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ونقلها لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتتم تلك العملية بإتباع كافة إجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بفيروس كورونا.

وتأتي هذا التدخلات في سياق المجهودات التي تقوم بها مصلحة مياه بلديات الساحل، والتي تهدف إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث قامت مصلحة المياه خلال الشهر الماضي بتوصيل خطوط للمياه لمركز الحجر الصحي الجديد في دير البلح، بهدف تزويد المواطنين الذين سيتم حجرهم داخل مركز الحجر بالمياه الصالحة لمختلف احتياجاتهم، بالإضافة إلى تمديد شبكات للمياه والصرف الصحي للمشفى الميداني غرب رفح جنوب القطاع، والذي تم تجهيزه لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.
 

#غزة #مراكز الحجر #كورونا

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