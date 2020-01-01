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سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لمحطة توليد طاقة كهربائية بمحافظة الخليل

الإثنين 17 أغسطس 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لمحطة توليد طاقة كهربائية بمحافظة الخليل


رام الله /سما/

منحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم، شركة ازدهار فلسطين لتوليد الطاقة، رخصة مؤقتة لمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية، تعمل على الغاز الطبيعي، قدرتها 80 ميغا واط في محافظة الخليل، بمحاذاة منطقة ترقوميا الصناعية.  

وقال م. ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية: إن هذه المحطة، ستساهم بالتخفيف من أزمة الكهرباء في منطقة الجنوب، التي تعاني من نقص في التيار الكهربائي من المصدر، مشيراً إلى أن تشغيلها، سيغطي احتياج ما يقارب 65,000 أسرة فلسطينية.

وأكد ملحم على أهمية زيادة الاعتماد على المصادر المحلية للتزود بالطاقة وتخفيف الاعتماد على مصادر خارجية كخطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الطاقي، مضيفاً أن الاستثمار بمزيد من مشاريع الطاقة سواء المتجددة أو التقليدية سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنوع مصادر الطاقة حسب ما جاء في أجندة السياسات الوطنية.

بدورها، قالت الشركة المطورة للمشروع: "نأمل أن يكون هذا المشروع مقدمة لمشاريع تنموية أخرى، تساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال زيادة وفرة الطاقة الكهربائية وتقديمها للمواطن الفلسطيني بسعر أفضل".

يشار الى، أن هذه الرخصة ستمهد للمطور والجهات الحكومية التحضير لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المحطة، يصادق عليها مجلس الوزراء.
 

#سلطة الطاقة #محطة توليد

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