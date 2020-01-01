هناك فرصة كبيرة للتدهور.. محلل إسرائيلي: التوتر في غزة غير مرتبط بالمنحة القطرية!

القدس المحتلة /سما/

قال جاكي حوجي محلل الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن التوتر الحاصل في قطاع غزة في الوقت الحالي، غير مرتبط بالمنحة القطرية.

وقال حوجي إن "إسرائيل" استخدمت كل أوراق الضغط التقليدية لديها في الأسبوع الماضي باستثناء ضربة قوية لوقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، مبيناً أن الطرفان يقفان صباح اليوم عند مفترق طرق، سواء الذهاب لمواجهة عسكرية أو احتواء التوتر.

وأضاف: "يوم متوتر في غزة، غدا ستتوقف محطة الكهرباء عن العمل بسبب توقف الوقود القادم من إسرائيل وتقليص نشاط محطة توليد الكهرباء يعني العودة إلى الوراء سنتين، إلى حالة من 3-4 ساعات من الكهرباء في اليوم".