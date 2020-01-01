عاموس يدلين يكشف: 10 اسباب جعلت نتنياهو يتخلى عن ضم أجزاء من الضفة...

القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة الـ(12) العبرية صباح يوم الاثنين، عن الأسباب العشرة التي دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" للتخلي عن الضم.

وكتب "عاموس يدلين" رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق في مقال له نشر عبر القناة العبرية على موقعها الإلكتروني: "من الأمريكيين الذين فهموا أن "صفقة ترامب" ستتركهم بدون العرب ، إلى المستوطنين الذين فهموا أن الضم يترك لهم مساحة أقل من الارض من اتفاقيات أوسلو، هذه هي العوامل التي ساعدت نتنياهو على النزول عن الشجرة وإيقاف خطة الضم

تم الإعلان عن "صفقة ترامب" للرئيس ترامب في 28 يناير 2020 كخطة سلام وأساس للمفاوضات. لكن في مواجهة الرفض الفلسطيني المتوقع ، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو ذلك المساء أنه سيقود خطوة ضم أحادية الجانب. في اليوم التالي ، تم إبلاغ الصحفيين أنه في هذه المرحلة سيتم تأجيل القرار. وُلد قرار الضم من جانب واحد ميتًا في يناير ، لكن تم دفنه أخيرًا بعد ثمانية أشهر ، في 13 أغسطس ، عندما تلقى نتنياهو سلماً مهمًا ومشرفًا من الرئيس ترامب ومحمد بن زايد ، المسيطر الفعلي على الإمارات العربية المتحدة.

1. نشر الأمريكيون خطة سلام وليس خطة ضم أحادية الجانب: – والصفقة لها جانبان على الأقل. صفقة سيتم الترويج لها بمساعدة المعسكر العربي البراغماتي. عندما أدرك الأمريكيون أن الضم أحادي الجانب تركهم بدون العرب ، وبدلاً من إنجاز مهم يُدرج على أنه إرث للرئيس ترامب ، سيواجهون فشلًا دبلوماسيًا آخر للإدارة – انتهى حماسهم للضم أحادي الجانب.

2. العرب – كان ينبغي أن يكون دعم العرب كما ورد هو العامل الذي سيدفع الفلسطينيين إلى المفاوضات ، وقد أوضح العرب بشكل لا لبس فيه أنهم لن يدعموا أي تحرك يوافق على ضم أحادي الجانب.

3. أزرق وأبيض – لم يتمكن شريك نتنياهو في الائتلاف من استخدام حق النقض ضد هذه الخطوة ، لكنه تمكن من اشتراط الخطوة بموافقة أمريكية. وأوضح الأمريكيون أنهم لن يدعموا سوى خطوة موافق عليها بالإجماع الواسع في إسرائيل ، وبالتالي استعاد أزرق ابيض حق النقض (الفيتو) بشكل عملي. وحذر وزير الحرب ووزير الخارجية اللذان لا يمكن الطعن في خلفياتهما الأمنية من اندلاع انتفاضة ثالثة وجولة أخرى في غزة. استمع رئيس الوزراء باهتمام. ليس هناك ما يخيف رؤساء الوزراء الإسرائيليين أكثر من مجرد بروتوكول تنص على تحذيرهم من كارثة أمنية وعدم مراعاة التحذيرات.

4. الأردنيون – من بين جميع الدول العربية ، الأردنيون هم الأكثر حساسية تجاه الضم الإسرائيلي للضفة الغربية. كما أن خطورة اتفاقية السلام مع الأردن من جهة ، والحرص على استقرار المملكة من جهة أخرى ، تسببت في برود رئيس الوزراء. كما أن الخوف من أن إرثه سيكون، انهيار إحدى اتفاقيتي السلام الإسرائيلية لم تساهم أيضًا في تعزيز الضم.

5. المرشح الرئاسي جو بايدن – أوضحت قوة بايدن والفرص الكبيرة ليصبح رئيس الولايات المتحدة المقبل اوضحت لنتنياهو أن “الفرصة التاريخية” يمكن أن تتحول إلى “مهزلة تاريخية” في غضون بضعة أشهر. لا شك في أن ادارة ديمقراطية كانت ستلغى الاعتراف بالضم وتعود إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يرسخ شرعية حدود إسرائيل التي لا تتجاوز حدود 1967.

6. كورونا – الجمهور الاسرائيلي منشغل في الغالب بأزمة كورونا – ازمة صحية وازمة اقتصادية واجتماعية. أشارت الاستطلاعات إلى أن 4٪ فقط يعتقدون أن الضم هو القضية الرئيسية للعلاج. مع ما يقرب من مليون عاطل عن العمل ، وعجز كبير في ميزانية الدولة ، وشل قطاعات بأكملها ، وانهيار الأعمال التجارية ، يتوقع الجمهور من قيادته التركيز على الحملة ضد كورونا والسلوك السليم للاقتصاد المتدهور.

7. الاقتصاد – “إنه الاقتصاد الغبي” “It’s the economy stupid”. تكاليف عملية الضم – وتحريك الجدار ، والتكاليف الأمنية مع التدهور العسكري المتوقع ، وزيادة خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية في الضفة الغربية التي ستفرض على إسرائيل في حال انهيار السلطة الفلسطينية بعد الضم ، وربما العقوبات الأوروبية – هذه عشرات المليارات التي كان لديها القدرة على الانضمام إلى عشرات المليارات التي تثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل بسبب أزمة كورونا.

8. المستوطنون – العناصر اليمينية المتشددة التي كان الضم هو العنصر الأساسي في جدول أعمالهم السياسي ، لم يعجبهم الضم الجزئي. لقد أرادوا السيادة على كل الضفة الغربية وأنكروا قيام الدولة الفلسطينية ضمناً . أدرك المستوطنون فجأة أن اتفاقيات أوسلو ، الذي يحتقرونه بشدة ، تترك مساحة أكبر من الضم في خطة ترامب … وإذا كان هؤلاء المستوطنون الذين كان من المفترض أن يثيروا قاعدة ترامب الانتخابية لا يحبون الضم – فلماذا يستمر الأمريكيون في الترويج لها؟

9. الأوروبيون ، الذين تعتبر فكرة الدولتين مبدأ مهمًا للغاية بالنسبة لهم ، مستعدون لقبول وجود إسرائيلي مؤقت في الأراضي الفلسطينية بسبب رفض الفلسطينيين التفاوض والاعتراف باحتياجات إسرائيل الدفاعية ضد “الإرهاب” ، لكنهم أوضحوا أن الضم أحادي الجانب يتعارض مع القانون الدولي. بصفتهم أكبر شريك تجاري لإسرائيل ، فإن لديهم نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا.

10. الخريطة – عندما تم نشر خطة ترامب ، تم إرفاق خريطة مفاهيمية بها. وجدت الفرق التي تم تشكيلها لترجمة الخريطة إلى الحدود بدقة 1: 50000 أن لديهم مهمة معقدة وصعبة لحلها. عندما لا يتم إخلاء أي مستوطنة ويجب إنقاذ الطرق المؤدية إلى جميع المستوطنات – تلقوا حدود مستحيلة – بطول 1600 إلى 1800 كم ، وبدلاً من الفصل بين السكان الإسرائيليين والفلسطينيين – تشير الخريطة التفصيلية إلى تشابك جغرافي يؤدي إلى دولة واحدة.

أدرك رئيس الوزراء نتنياهو أن الضم الأحادي هو رصيد سام له وعائد سلبي وتاريخ انتهاء قصير – يناير 2021 ، وأنه من الصواب استبداله بثروة أكثر قيمة. عندما أُعطي السلم للنزول من شجرة الضم والتوصل إلى معاهدة سلام ثالثة مع دولة عربية مهمة وحديثة ، أدرك أن هذا كان إرثًا جديراً وأهم بكثير من الضم.