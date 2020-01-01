بعد إصابة مواطن على حاجز قلنديا.. عودة يطالب بالكشف عن تسجيلات الكاميرات

القدس المحتلة /سما/

دعا أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إلى الكشف عن لقطات الكاميرات الأمنية على حاجز قلنديا، عقب إصابة حراس الأمن الإسرائيلي لفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عودة في تصريح نشره موقع يديعوت أحرونوت أنه يجب أن يتم الكشف عن التسجيلات قبل إخفائها، مثل ما جرى في عملية إعدام إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس منذ أشهر، بعد أن ادعى إسرائيليون أنه كان يحمل سكينًا، كما حصل اليوم.

وكان حراس الأمن أصابوا فلسطينيًا في الخمسينيات من عمره، بعدما ادعوا أنه كان يحمل سكينًا، لكن تبين لاحقًا أنه لم يكن بحوزته أي سلاح.