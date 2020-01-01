  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد إصابة مواطن على حاجز قلنديا.. عودة يطالب بالكشف عن تسجيلات الكاميرات

الإثنين 17 أغسطس 2020 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إصابة مواطن على حاجز قلنديا.. عودة يطالب بالكشف عن تسجيلات الكاميرات


القدس المحتلة /سما/

 دعا أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إلى الكشف عن لقطات الكاميرات الأمنية على حاجز قلنديا، عقب إصابة حراس الأمن الإسرائيلي لفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عودة في تصريح نشره موقع يديعوت أحرونوت أنه يجب أن يتم الكشف عن التسجيلات قبل إخفائها، مثل ما جرى في عملية إعدام إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس منذ أشهر، بعد أن ادعى إسرائيليون أنه كان يحمل سكينًا، كما حصل اليوم.

وكان حراس الأمن أصابوا فلسطينيًا في الخمسينيات من عمره، بعدما ادعوا أنه كان يحمل سكينًا، لكن تبين لاحقًا أنه لم يكن بحوزته أي سلاح.

#ايمن عودة #حاجز قلنديا #اسرائيل #القائمة العربية المشتركة

الأكثر قراءة اليوم

جالياتنا الفلسطينية في الامارات: نثمن دور ابو ظبي في دعم قضية فلسطين.. ونرفض لغة التخوين

داخلية غزة : اعتقال اثنين من المشتبه بهم بقتل العقيد "جبر القيق"

شاهد : مراسل قناة إسرائيلية يسقط مغشيا عليه خلال بث مباشر من دبي

كوشنر يهاجم القيادة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"..!

وفد من المخابرات العامة المصرية يصل رام الله ويعقد عدة اجتماعات

نتنياهو يهدد غزة: من يستفزنا دمه مهدور وسنفعل ما يلزم لإعادة الهدوء..!

لهذا السبب .. إرجاء توجه الوفد الإسرائيلي للإمارات

الأخبار الرئيسية

هناك فرصة كبيرة للتدهور.. محلل إسرائيلي: التوتر في غزة غير مرتبط بالمنحة القطرية!

عاموس يدلين يكشف: 10 اسباب جعلت نتنياهو يتخلى عن ضم أجزاء من الضفة...

20200817123220

نتنياهو: نعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة للإمارات عبر أجواء السعودية

الصحة الفلسطينية : 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون