المطالبة بافتتاح مراكز فحص كورونا في مخيم شعفاط وكفر عقب

القدس المحتلة /سما/

طالب مركز عدالة القانوني - الحقوقي، اليوم الإثنين، بافتتاح مراكز فحص كورونا مجددًا في مخيم شعفاط وكفر عقب شرق القدس، نظرًا للارتفاع الحاصل في عدد المصابين بكورونا في المناطق الفلسطينية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال.

وجاءت هذه المطالبة في رسالة بعث بها مركز عدالة إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وبحسب معطيات بلدية القدس، فقد وصل عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في شرقي المدينة خلال الـ24 ساعة إلى 188 مصابًا.

وبحسب الخبراء، فإن هذه الأرقام مرتفعة جدًا وتشير إلى انتشار واسع للفيروس، ما يتطلب وجود عناية خاصة ورقابة مشددة، خاصة وأن أحياء شعفاط وكفر عقب تعاني من نقص في عدد الفحوصات وإتاحتها بسبب تواجدها خلف الجدار الأمني الفاصل.

وذكر عدالة أن مخيم شعفاط يضم 5 أحياء يسكنها نحو 80,000 شخص غالبيتهم يحملون هويات إسرائيلية.

ووفق المعطيات الواردة، توجد في المخيم 133 إصابة فعالة بفيروس كورونا، وتشير التقديرات إلى عدد أكبر من المذكور، كذلك يتواجد 30 مصابًا بالفيروس في المستشفيات للعلاج، وتوجد في المخيم عيادة تابعة للأونروا، لكنها لا تستطيع إجراء فحوصات كورونا.

وفي منطقة كفر عقب، يسكن نحو 70 ألف فلسطيني في أحياء كفر عقب، وسميراميس، والمطر وزغير، ووصل عدد المصابين بالفيروس إلى 175، حيث تعمل في المنطقة عيادة واحدة فقط تابعة لصندوق المرضى كلاليت والتي تجري عددًا قليلًا من فحوصات كورونا لمؤمنيها فقط، في حين يتبع عشرات آلاف السكان الآخرين لصناديق مرضى أخرى ولا تتوفر لهم أي إمكانية فحص أو رعاية طبية ملائمة، بحسب ما جاء في رسالة عدالة.

واختتم بالإشارة إلى أن الاكتظاظ الكبير في هذه المناطق، من شأنه أن يزيد من سرعة انتشار الفيروس.