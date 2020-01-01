طولكرم| اعتقال شاب ومواجهات إثر قيام الاحتلال بأعمال تجريف وشق طريق في الجبل الوسطاني بشوفة

طولكرم /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، الشاب عمر تحسين حامد من قرية شوفة جنوب شرق طولكوم، وذلك خلال مواجهات اندلعت في القرية إثر قيام الآليات الإسرائيلية بأعمال تجريف وشق طريق في منطقة الجبل الوسطاني، وفق ما أفاد به الناشط ضد الاستيطان مراد الدروبي لموقع "القدس" دوت كوم.

وقد بدأت الجرافات منذ أمس الأحد، بأعمال التجريف للأراضي في الجبل وشق طريق على طوله، حيث تعد هذه المنطقة من ضمن مناطق أخرى أعلن عن مصادرتها لصالح مشروع إقامة منطقة صناعية إسرائيلية.

وقال مراد الدوربي إن مجموعة من أهالي شوفة وعزبة شوفة وجبارة، تصدوا الليلة الماضية، للمستوطنين وسط تواجد قوات الاحتلال، وتم إجبار الجرافات الإسرائيلية على الانسحاب من منطقة الجبل الوسطاني إلا أنها عادت صباحًا، وقد تجددت المواجهات مع جيش الاحتلال تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، مشيرًا إلى أن والد المعتقل تحسين حامد أغمى عليه وتم إسعافه.

وقد اعتبر الدروبي أن أعمال التجريف وشق الطريق هي بداية التأسيس للمنطقة الصناعية الاستيطانية.

يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية إسرائيلية في تشرين الثاني 2019 على مساحة نحو 800 دونم على أراضي شوفة وجبارة والراس بطولكرم.