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النائب العام يلتقي وفداً من الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة

الإثنين 17 أغسطس 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه وفداً من الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة متمثلة بأمين سر الاتحاد السيد مجدي مرعي  ورئيس فرع رام الله  السيد حمزة ناصر ومدير العلاقات العامة في الاتحاد  السيد صلاح الدين سمارو وبحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد .

وخلال الاجتماع أكد النائب العام على أهمية التنسيق والتعاون فيما بين النيابة العامة والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة في زيادة وتحسين المشاركة الكاملة والفاعلة لهم في المجتمع  مؤكدا استعداد النيابة على تقديم الدعم الكامل للحفاظ على حقوقهم وحرياتهم، وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات بأي طريقة كانت وبما يكفل  وصولهم للعدالة والمساواة.

بدوره قدم السيد مجدي مرعي لمحة حول دور الاتحاد في تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم في مختلف مجالات الحياة  من خلال حشد القوى وتجنيد الموارد من أجل إيجاد تشريعات تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنع التمييز السلبي ضدهم ومناصرتهم للوصول إلى تحقيق حقوقهم المشروعة.
 

#أكرم الخطيب #النائب العام

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