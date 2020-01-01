وقفة تضامنًا مع الأسرى بغزة

غزة / سما /

نظمت جمعية واعد للأسرى يوم الإثنين وقفة لأبناء الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، تضامنًا من المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الوقفة العشرات من المتضامنين وأهالي الأسرى ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.

وقال مدير جمعية واعد عبد الله قنديل إن الاحتلال وإدارة سجونه يمارسون كل أشكال التعذيب والحرمان بحق الأسرى.

وأضاف "جاء أبناء الأسرى ليصرخوا للعالم كفى ظلما بحق آبائنا، وأن من حقهم التواصل معهم كباقي أطفال العالم".

وفيما يتعلق بملف فيروس كورونا داخل السجون، أشار قنديل إلى أن الاحتلال لازال يمارس عملية التضليل والخداع فيما يخص أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا وأن إدارة السجون تخفي الكثير من المعلومات حول هذا الأمر.

ووجه قنديل التحية لشيخ الأقصى رائد صلاح الذي أُدخل السجن أمس بتهمة الدفاع عن الأقصى والمرابطين فيه.

وأكد أن "الشيخ صلاح رمز من رموز الحركة الأسيرة".