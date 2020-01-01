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محافظ قلقيلية يلتقي رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

الإثنين 17 أغسطس 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

التقى اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، اليوم الاثنين، المهندس وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وناقش معه اليات دعم واسناد القطاع الزراعي في المناطق الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.بحضور ممثلين عن مؤسسات مدنية وامنية ومزارعين.

واطلع المحافظ الحضور على واقع محافظة قلقيلية وما تعانيه بفعل إجراءات الاحتلال المتمثلة بالجدار والاستيطان والاعتداءات اليومية بحق المواطنين، مستعرضا المشاريع الاستيطانية في المحافظة.

كما استعرض الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنين الهادفة الى خلق واقعا صعبا في المحافظة نتيجة للاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية، مؤكدا على ضرورة وضع اليات وخطط للحفاظ على الارض من خلال دعم المزارعين ووضع اليات لتطوير القطاع الزراعي في المناطق المستهدفة.

من جهته، أشاد م.وليد عساف بصمود مزارعي المحافظة وتحديهم لاجراءات الاحتلال، مؤكدا ان الاستهداف يتطلب وضع خطة وطنية شاملة تساهم في تنمية وتطوير القطاع الزراعي خاصة في المناطق الواقعة خلف الجدار.

وجرى خلال الاجتماع تم مناقشة واقع الاراضي خلف الجدار واليات التصدي للمخططات الاستيطانية، وتعزيز صمود المزارعين.

#رافع رواجبة #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #مقاومة الجدار والاستيطان

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