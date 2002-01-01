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إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة منذ أكثر من 4 أشهر

الإثنين 17 أغسطس 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزل الأسيرين محمد خرواط، وحاتم القواسمة انفراديا، منذ أكثر من أربعة أشهر، في ظروف قاسية وصعبة، وقد تعرضا للنقل عدة مرات منذ تاريخ عزلهما. 

وبين  نادي الأسير، في بيان، أن الأسير خرواط يقبع في عزل سجن "مجدو" والأسير القواسمة في عزل سحن "أيالون- الرملة". علما أن خرواط محكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2002م، والأسير القواسمة كذلك محكوم بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2003م.

وفي السياق، قال إن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة العزل الإنفرادي بحق الأسرى، وتُشكل أبرز أدواتها التنكيلية. وعدا عن ظروف العزل القاسية التي يواجهها الأسير، فإن إدارة سجون الاحتلال تحرم الأسير المعزول من حقه في الزيارة لتضعه في عزل مضاعف، ومنذ مطلع العام الجاري استهدفت إدارة السجون مجموعة من الكوادر التنظيمية عبر عمليات عزل متكررة.

وأضاف، ان إجراءات إدارة السجون المرتبطة بانتشار الوباء، فاقمت من معاناة الأسرى المعزولين، خاصة مع توقف زيارات المحامين خلال الفترة الماضية، والتي تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول، للتواصل مع العالم الخارجي.

#سجون الاحتلال #العزل الانفرادي

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