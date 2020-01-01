وزارة التنمية تدين اطلاق النار على مواطن من ذوي الاعاق وتدعو لمحاسبة الاحتلال

رام الله / سما /

أدانت الادارة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية،ما أقدمت عليه قوات الاحتلال اليوم باطلاق النار على مواطن فلسطيني من ذوي الاعاقة "أصم" يبلغ من العمر 50 عاما عند حاجز (قلنديا) شمال القدس.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة تجاههم.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة جمال عمر، قوات الاحتلال لم تحترم القانون الدولي بما فيه "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة" والتي تضمن حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت بإطلاق النار على المواطن الاصم بشكل متعمد.

وتابع عمر إذ ندين هذه الجريمة لقوات الاحتلال فإننا نطالب بضرورة محاسبة الاحتلال وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين خصوصا ذوي الاعاقة.

ومن جانبه قال مستشار وزير التنمية لشؤون الصم بسام سعد صايل، أن الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا فئة الصم يعتبرون من ضمن فئات الشعب الفلسطيني الأكثر تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال ، وممارسته العنصرية؛ التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها.

وأضاف صايل أن الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق ذوي الاعاقة، هو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وللاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ولمبادئ، وقواعد القانون الدولي والإنساني.