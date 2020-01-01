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الصحة الفلسطينية : 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 17 أغسطس 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 358 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (124)، محافظة نابلس (83)، محافظة بيت لحم (5) محافظة قلقيلية (3)، محافظة رام الله والبيرة (25)، محافظة أريحا والأغوار (39)، محافظة سلفيت (9)، مدينة القدس (146)، ضواحي القدس (22).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (57)، محافظة طولكرم (7)، محافظة طوباس (3)، محافظة جنين (1)، مدينة القدس (290).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 61.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 23 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فلسطين #كورونا #مي كيلة #الصحة

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