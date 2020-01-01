أوقاف أريحا: تشارك بالوقفة الرافضة للتطبيع مع الاحتلال

اريحا / سما /

شاركت أسرة مديرية أوقاف محافظة أريحا والأغوار بوقفة الغضب رفضاً وتنديداً بصفقة العار بين دولة الإمارات والاحتلال، والتي دعت إليها القوى و الفصائل الوطنية في محافظة أريحا و الأغوار، بحضور رسمي وشعبي.

واكدت اوقاف اريحا على معاهدتها لسيادة الرئيس أبو مازن والوقوف خلف قيادتنا الوطنية حتى نيل الحقوق في الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، مضيفة ان الشعب الفلسطينين قد قدم التضحيات وما زال والصابر المرابط يرفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

واعتبر المشاركون في الوقفة ان الخطوة الاماراتية هي خيانة للقدس وللشعب الفلسطيني.