"التربية" تتسلم مشروع تشطيب مدرسة علي نايفة الأساسية للذكور

طولكرم / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، مشروع تشطيب مبنى مدرسة علي نايفة الأساسية للذكور في مدينة طولكرم، وذلك بتمويل من صندوق الأقصى والبنك الإسلامي للتنمية، بتكلفة إجمالية بلغت 807 آلاف دولار.

وتضم المدرسة، التي تم بناء هيكلها على حساب المتبرع المرحوم د. علي نايفة؛ 30 غرفة صفية وإدارية وتخصصية، إضافةً لمختبري علوم وحاسوب، ومكتبة، وقاعة متعددة الأغراض تستوعب 900 طالب، علماً أن المدرسة تخدم الطلبة الذكور من الصف الأول وحتى التاسع.

وأوضحت "التربية" أن المشروع يصب في خدمة البيئة التعليمية وتحسينها، وزيادة التحصيل العلمي للطلبة، وتطوير البنية التحتية؛ بما يتوافق مع معايير الأبنية الخضراء.