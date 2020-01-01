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رسائل "إنستغرام" و"فيسبوك" تظهر في قائمة واحدة قريبا

الإثنين 17 أغسطس 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسائل "إنستغرام" و"فيسبوك" تظهر في قائمة واحدة قريبا


وكالات / سما /

كشف تقرير أن شركة "فيسبوك" التي استحوذت على "إنستغرام" في 2012، تقترب من عملية دمج غير مسبوقة بينه وبين تطبيق مراسلاتها الفوري "ماسنجر".

وفي حال تمت هذه العملية، فإن رسائل "إنستغرام" ستظهر في قائمة رسائل "ماسنجر"، بحسب موقع gsmarena التقني.

وقال الموقع إن هذا الأمر ليس مفاجئا، إذ إن "فيسبوك" التي تستحوذ أيضا على "واتساب" قالت العام الماضي إن خطتها الرئيسية المقبلة هي محاولة دمج التطبيقات الثلاثة.

وأوضح الموقع أن البداية ستكون بتوفير هذا التحديث على منصتي "آي أو إس" و"أندرويد" للمستخدمين في الولايات المتحدة، وفي حال نجاح التجربة فسيتم تعميمها على العالم الخارجي. 

وكانت "فيسبوك" التي يملكها مارك زوكربيرغ استحوذت على "إنستغرام" في نيسان/ أبريل 2012 بصفقة قدرت قيمتها بنحو مليار دولار.

#رسائل #إنستغرام #فيسبوك #ماسنجر

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