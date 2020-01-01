التحقيق مع أمازون في ألمانيا بشأن الأسعار

وكالات / سما /

يدرس مكتب مكافحة الاحتكار في ألمانيا ما إذا كانت شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الالكترونية تسئ استغلال هيمنتها على السوق الالكترونية بممارسة ضغوط سعرية على البائعين، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجيماين تسايتونج" الألمانية نقلا عن رئيس المكتب.

وقال أندرياس موندت رئيس مكتب مكافحة الاحتكار في مقابلة مع الصحيفة، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها إن المكتب "يحقق فيما إذا كانت أمازون تمارس نفوذا على تسعير تجار التجزئة وكيفية ذلك" في سوقها.

وتأتي خطوة المكتب استجابة لشكاوى من قيام عملاق التكنولوجيا الأمريكي بمنع نشاط بائعين أفراد ، لمزاعم بأنهم بالغوا في الأسعار خلال الأشهر الأولى من أزمة فيروس كورونا.

وقال موندت إن المكتب يجري تقييما لرد أمازون على أسئلته.

وقالت بلومبرج إنه لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أمازون.