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بعد روسيا.. الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا

الإثنين 17 أغسطس 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد روسيا.. الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا


وكالات / سما /

بعد أيام على إعلان روسيا عن التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، ذكرت تقارير إعلامية إن الصين منحت براءة اختراع للقاح جديد مضاد للفيروس الذي أصاب أكثر من 21 مليونا وتسبب بوفاة أكثر من 775 ألفا آخرين.

وقالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، إن شركة "كانسينو بيولوجيكس" حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح "إيه دي 5-إن سي أو في" ضد كوفيد-19.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، اليوم الأحد، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح مضاد للوباء كوفيد-19، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس الجاري.

يشار إلى أن السعودية قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو.

وقالت كانسينو إنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعلن في 11 أغسطس أيضا أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لـفيروس كورونا الجديد، وأن ابنته أخذت اللقاح.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن لقاح كورونا أصبح جاهزا، كما أشار إلى أن ابنته أخذت اللقاح الجديد، كدليل على ثقته الكبيرة بفاعلية وسلامة اللقاح.

يذكر أن لقاح كورونا الروسي طوره مركز "نيكولاي غاماليا" في موسكو، بعد أقل من شهرين من البدء بالاختبارات البشرية، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

#روسيا #الصين #فيروس كورونا #كورونا

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