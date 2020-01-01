الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

غزة / سما /

وصل اليوم الاثنين الوفد الأمنى المصري الى قطاع غزه عبر حاجز بيت حانون.

ومن المقرر ان يجتمع الوفد المصري مع المسؤولين في قطاع غزة.

وتوجه الوفد مباشرة الى فندق المشتل للقاء قادة حماس وسط اجراءات أمنية مشددة .

ومن المقرر ان يمكث الوفد الامني المصري الذي يدرس العودة لخيار التهدئة عدة ساعات قبل ان يغادر مجددا.

وكان الوفد المصري اجتمع امس في رام الله مع وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، وكذلك قدم واجب العزاء لعضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ بوفاة شقيقه، كما اجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

وقد ركزت الاجتماعات عَلى الوضع السياسي وملف المصالحة، والوضع الأمني. والجدير بالذكر أن الوفد سيغادر غدا إلى قطاع غزة.