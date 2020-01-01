لاعبان جديدان ينضمان لصفوف الجلاء

غزة / سما /

كشف بسام أبو الصادق المدير الفني للجلاء, عن مستجدات صفقات الفريق, استعدادا للموسم الكروي المقبل بقطاع غزة 2020-2021.

وأكد أبو الصادق انضمام الثنائي إبراهيم أبو سيف ومحمود أبو طبق لصفوف الجلاء مدة موسم واحد, للظهور مع الفريق الموسم القادم.

وبيّن أن إدارة النادي ستجلس مع العديد من اللاعبين الآخرين هذه الأيام, لحسم صفقات جديدة, بهدف تقديم عروض جيدة بالدرجة الممتازة.

يشار إلى أن الجلاء صعد للممتازة لأول مرة في تاريخه بنهاية الموسم المنصرم, عقب حلوله وصيفا لدوري الأولى برصيد 39 نقطة, بفارق نقطة خلف التفاح "البطل".