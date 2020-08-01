شاهد .. تواصل فعاليات دورة المدربين "D"

غزة / سما /

واصل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, فعاليات دورة المدربين "D", في قاعة نادي الجزيرة وسط غزة, بمشاركة 28 مدربا.

ويحاضر في دورة المدربين, التي تنتهي الخميس المقبل, محمد أبو عيطة, ويساعده حسام النجار, فيما يتواجد فريد البريم إداريا.

وتجري المحاضرات النظرية في قاعة نادي الجزيرة, على أن تكون التدريبات العملية في ملعب اليرموك بغزة.

وفيما يلي أسماء المشاركين في دورة المدربين:

أدهم المقادمة، وموسى عبد النبي، وأسامة أبو عويمر، ولماح الخزندار، ومحمد النجار، وياسر الحسنات، ومعتز ربيع، ومحمد أبو جراد، ومحمد حسونة، ومسلم الحولي، ويحيى أبو عرمانة، وأحمد الهمص، وعلاء جبر، وعبد الله شراب، وإسماعيل المدهون، وأحمد عميرة، ويوسف سالم، ومحمد الغزالي، وإبراهيم حسين، وأحمد زملط، وروحي أبو خطاب، ومحمود عويضة، ومحمد أبو سليسل، ومحمد المصدر، ووسيم أبو جزر، وماجد التتري، ومحمد الريخاوي، وبسام قشطة.











