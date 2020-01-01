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تقرير يكشف تطورات بشأن انتقال "كرستيانو" للدوري الفرنسي

الإثنين 17 أغسطس 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير يكشف تطورات بشأن انتقال "كرستيانو" للدوري الفرنسي


وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي، عن آخر الأخبار بشأن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال تقرير لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، إن يوفنتوس لن يعتبر أي لاعب في صفوفه غير قابل للبيع، ولا حتى كريستيانو رونالدو.

وأضاف التقرير أن اليوفي لن يمانع مغادرة رونالدو هذا الصيف، خاصة وأن رحيله من شأنه أن يخفف إلى حد كبير فاتورة الرواتب في تورينو.

وارتبط اسم رونالدو صاحب الـ35 عاما، بالرحيل إلى باريس سان جيرمان، خاصة بعد الخروج المرير ليوفنتوس أمام ليون من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن رونالدو لعب مع يوفنتوس موسمين فقط، حقق كلاهما لقبي الدوري الإيطالي، لكنه ودع دوري الأبطال مرة من ربع النهائي وأخرى من ثمن النهائي.

#كريستيانو رونالدو #الدوري الفرنسي #باريس سان جيرمان #يوفنتوس

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