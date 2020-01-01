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بيريز غاضب من خاميس بسبب تصريحاته عن زيدان وريال مدريد

الإثنين 17 أغسطس 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيريز غاضب من خاميس بسبب تصريحاته عن زيدان وريال مدريد


وكالات / سما /

أثارت التصريحات الأخيرة للكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد استياء وغضب رئيس النادي فلورنتينو بيريز، فهو يرى أن اللاعب أخطأ بما قاله بحق النادي ومدربه زين الدين زيدان.

وأجرى خاميس رودريجيز مقابلة صحفية تداولتها جميع الصحف الإسبانية يوم أمس الأحد، وكشف خلالها عن شعوره بالإحباط من زيدان لأنه لم يمنحه الفرصة مثل باقي زملائه، كما أكد أيضاً على أنه حاول الرحيل في الصيف الماضي لكن ريال مدريد منعه من ذلك.

وخاض خاميس رودريجيز 14 مباراة فقط في مختلف البطولات خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها هدف وحيد وصنع هدفين، وهو من أقل اللاعبين مشاركة مع الفريق.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة ديفنسا سنترال، لم يكن بيريز راضياً أبداً عن التصريحات التي أدلى بها النجم الكولومبي، لأنه ما زال لاعباً في صفوف ريال مدريد ووجه اتهامات للمدرب وإدارة النادي.

ويرى بيريز أن ريال مدريد لبى مطالب خاميس عندما أخبر زيدان عدم رغبته باللعب مع الفريق في الأسابيع الأخيرة، وتم بالفعل استبعاده عن آخر المباريات في الليجا ودوري الأبطال بناءً على طلبه، كما لم يتم الإفصاح عن ذلك لوسائل الإعلام، ولهذا فهو يرى أن ما يحدث خلف الكواليس داخل النادي لا يجب أن يخرج للصحافة.

#خاميس رودريجيز #زيدان #ريال مدريد

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