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إشبليية يقصي مانشستر يونايتد ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

الإثنين 17 أغسطس 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إشبليية يقصي مانشستر يونايتد ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي


وكالات / سما /

نجح فريق إشبيلية الإسباني في قلب تأخره أمام مانشستر يونايتد بهدفٍ نظيف، لفوز بهدفين لهدف، وذلك في المُباراة التي جمعت بينهما في إطار نصف نهائي الدوري الأوروبي.

بدأ برونو فيرنانديز التسجيل لليونايتد في الدقيقة 9 من ركلة جزاء حصل عليها ماركوس راشفورد، قبل أن يتعادل سوسو للأندلسيين في الدقيقة 26 بعد أن وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليُسكنها بمهارة مرمى مواطنه دافيد دي خيا.

في الدقيقة 78 تألق القائد خيسوس نافاس ومرر الكرة لزميله لوك دي يونج الذي أحرز هدف الفوز للفريق وسط مُتابعة دفاع اليونايتد.

وحاول اليونايتد إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة دون جدوى، وكانت تبديلات سولشاير مُتاخرة حيث لم يُشارك المهام النيجيري أوديون إيجالو سوى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمُباراة.

وسيواجه إشبيلية في المُباراة النهائية للبطولة من الفائز من المواجهة الثانية في دوري نصف النهائي وتجمع بين فريقي إنترميلان الإيطالي وشاختار دونيستك الأوكراني وتقام غداً.

#إشبليية #مانشستر يونايتد #الدوري الأوروبي

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