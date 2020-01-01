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الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خروج فاضح عن الإجماع العربي

اشتية: تجميد الضم جاء بصلابة الموقف الفلسطيني وليس لسبب آخر

الإثنين 17 أغسطس 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: تجميد الضم جاء بصلابة الموقف الفلسطيني وليس لسبب آخر


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، إن موضوع الضم وتجميده جاء بصلابة الموقف الفلسطيني وليس لسبب آخر.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله، اليوم الإثنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحديث عن فلسطين وما تقبل به وترفضه هو شأن القيادة الفلسطينية التي يمثل شرعيتها الرئيس محمود عباس.

و قال اشتية، ان الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي برعاية اميركية، خروج فاضح عن الاجماع العربي.

وأكد رئيس الوزراء أن تطبيع العلاقات والصلاة في الاقصى تحت السيادة الاسرائيلية مرفوض، وموضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني.

وأشار اشتية إلى أن القيادة الفلسطينية ستعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماعا هاما لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال: الحديث عن فلسطين وما تقبل به او ترفضه هو شأن فلسطيني، ويمثله الرئيس محمود عباس، وإن تعزيز ترسانة الاسلحة الاماراتية من المزود الاميركي لن يكون على حساب القدس وفلسطين.

وشدد على أن الحكومة ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، وأدان الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم.

وفيما يتعلق بفيروس "كورونا" المستجد، أكد رئيس الوزراء انه سيتم غدا افتتاح المختبر الأكبر في فلسطين في منطقة اريحا لفحص عينات "كورونا".

#اشتية #مخططات الضم #اسرائيل #الامارات #تطبيع

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