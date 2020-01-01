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أسعار الدواجن واللحوم الطازجة اليوم

الإثنين 17 أغسطس 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم الطازجة اليوم


غزة / سما /

لا تزال أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين، تشهد ارتفاعاً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

أسعار اللحوم: 

1ك = 36 شيكل

بتلو: 1ك = 40 شيكل

ضاني: 48 شيكل

أسعار الدواجن:

طبق البيض: 8 – 9 شيكل

دجاج حي: 1ك = 10 شيكل

دجاج صافي: 1ك = 15 شيكل

فخذ: 1ك = 12 – 13 شيكل

دبوس: 1ك = 15 شيكل

صدر: 1ك = 22 شيكل

شيش: 1ك = 23 شيكل

جناح: 1ك = 9 شيكل

كبدة: 1ك = 15 شيكل

أسعار الحبش: 

حي: 1ك = 11 شيكل

صدر: 1ك = 16 شيكل

فخذ أنثى: 11 شيكل

فخذ ذكر: 9 شيكل

جناح: 1ك = 7 شيكل

#الدجاج

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