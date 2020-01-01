أسعار الدواجن واللحوم الطازجة اليوم

غزة / سما /
لا تزال أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين، تشهد ارتفاعاً على الأسعار، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.
أسعار اللحوم:
1ك = 36 شيكل
بتلو: 1ك = 40 شيكل
ضاني: 48 شيكل
أسعار الدواجن:
طبق البيض: 8 – 9 شيكل
دجاج حي: 1ك = 10 شيكل
دجاج صافي: 1ك = 15 شيكل
فخذ: 1ك = 12 – 13 شيكل
دبوس: 1ك = 15 شيكل
صدر: 1ك = 22 شيكل
شيش: 1ك = 23 شيكل
جناح: 1ك = 9 شيكل
كبدة: 1ك = 15 شيكل
أسعار الحبش:
حي: 1ك = 11 شيكل
صدر: 1ك = 16 شيكل
فخذ أنثى: 11 شيكل
فخذ ذكر: 9 شيكل
جناح: 1ك = 7 شيكل