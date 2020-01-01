محلل إسرائيلي : هذا ما سيطلبه الوفد الأمني المصري من حماس

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يصل الوفد الأمني المصري، خلال الساعات القادمة الى قطاع غزة، للاجتماع بقيادة حركة حماس، ومناقشة التصعيد الأخير مع إسرائيل.



وكتب محلل الشؤون العسكرية، بموقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، صباح اليوم الأثنين، أن الوفد الأمني المصري، سيطلب من حماس التهدئة مقابل الموافقة على استمرار دخول الأموال القطرية.



وأضاف بوخبوط، أن الوفد الأمني المصري، سيحمل رسائلا من إسرائيل إلى حماس، بالموافقة على استمرار دخول الأموال القطرية، والموافقة على مشاريع مدنية بالقطاع، مقابل عدم التصعيد.



وزعم المحلل الإسرائيلي، أن التقديرات تشير إلى أن حماس سوف تتراجع وتوافق على هذه الشروط، مشيراً الى أن الجيش سوف يصعد حدة ردود الفعل، في حال استمرار اطلاق البالونات.