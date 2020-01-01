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ركود اقتصادي خطير في دولة الاحتلال جراء كورونا

الإثنين 17 أغسطس 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ركود اقتصادي خطير في دولة الاحتلال جراء كورونا


القدس المحتلة / سما /

 يستشف من معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بأن دولة الاحتلال تعاني من حالة ركود اقتصادية خطيرة، أدت لانهيار في العديد من المجالات، وأعادت الاقتصاد إلى 4 سنوات سابقة، وذلك بفعل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت المعطيات التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أن الناتج المحلي تراجع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 28.7%، ما يعد أسوأ رقم قياسي سلبي منذ 40 عامًا.

وأشارت إلى تراجع القوة الشرائية للفرد بنسبة تزيد عن 43%، وفي الاستثمار بنسبة تزيد عن 31%، وفي التصدير بنسبة 29% وفي الاستيراد بنسبة 41%.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس على خطة لمساعدة مجال الفندقة وأخرى لتنشيط المرافق بمبلغ 8 مليارات و500 مليون شيكل.

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