رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الاثنين، على تصريحات نتنياهو أنه لن يتنازل عن الضم والاتفاق مع الإمارات جاء من موقع قوة.

كما أبرزت الصحف ردود الأفعال الشعبية والعربية والدولية المنددة والرافضة لهذا الاتفاق.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس لنظيره الفرنسي: ليس من حق الإمارات أو أي دولة أخرى أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني

عريقات: نحن أصحاب قرار وطني مستقل والاتفاق لن يخلق حقا أو ينشئ التزاما

مصادر حكومية كويتية تؤكد ثبات الموقف من التطبيع مع الاحتلال

حمد بن جاسم ينتقد الهرولة الإماراتية للتطبيع مع الاحتلال

الاحتلال يغلق بحر غزة بشكل كامل أمام الصيادين ويجدد قصفه لعدة مواقع في القطاع

مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق

الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية كبيرة

بناء على تعليمات الرئيس: عساف يبحث مع وزير التربية والتعليم وأمين عام مجلس الوزراء إطلاق قناة تعليمية

11 وفاة و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

نتنياهو: لن نتنازل عن الضم والاتفاق مع الإمارات جاء من موقع قوة

"الخارجية" تعلن تسيير رحلة إجلاء جديدة للعالقين في السعودية

حالتا وفاة و381 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و450 حالة تعاف

وفد من المخابرات العامة المصرية يصل رام االله ويعقد عدة اجتماعات

"الأيام":

عجلة التطبيع تدور بسرعة بين إسرائيل والإمارات.. زيارات واتصالات لبلورة تفاصيل "اتفاقية السلام"

عبـاس: لـن نـقبـل أن تـستـخـدم الـقضيـة الفلسطينية كذريعة للتطبيع مع إسرائيل

نتنياهو: السلام مع الإمارات يستند لمبدأين "السلام مقابل السلام" ومن" منطلق القوة"

عريقات: اتفاق التطبيع "يقتل" حل الدولتين ويقضي على إمكـانيـة إحلال السلام

الضـم الفعلـي: الاحتلال يصـادق علـى عـدة مشاريع استيطانية للربط بين مستوطناته

"كورونا": حالتا وفاة و381 إصابة جديدة و450 حالة تعاف

الاحتلال يجدد القـدس مـنع محافظ القدس من دخـول الضفـة

الاحتلال يصيب عامل وينفذ سلسلة اعتداءات واعتقالات في عدة محافظات

إسرائيل: 11 حالة وفاة و482 إصابة جديدة بـ"كورونا"

استطلاعات: لا بديل لنتياهو والاتفاق مع الإمارات عزز صدارة الليكود

مقديشيو: 15 قتيلا في هجوم على فندق ساحلي

القدس":"

شبكة مواصلات لربط مستعمرات رام الله بالقدس والتواصل بين المناطق الصناعية الاستيطانية

اجتماع للقيادة بمشاركة مختلف الأطر قريبا لبحث سبل الرد على إعلان الإمارات التطبيع مع الاحتلال

وفاة مواطن من العروب وتسجيل 381 إصابة جديدة بكورونا

وفد من المخابرات العامة المصرية يصل رام الله ويعقد عدة اجتماعات

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الفرنسي

نتنياهو: الضم لا زال على جدول أعمال حكومتي وسننفذ السيادة بالتنسيق مع الإدارة الأميركية

شخصيات وقوى وطنية ومنظمات وأحزاب عربية تدين الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي

إصابات بالرصاص والغاز في فرعون وبيت لحم وجباليا

تجريف أراض وشق طريق بطولكرم وإخطار بإزالة منشآت في عاطوف

بقيادة المتطرف "غليك" 195 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

استمرار الفعاليات والردود الفلسطينية المنددة والرافضة لاتفاق التطبيع

الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر أخرى