أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الاثنين، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

بندورة: 1ك = 1 شيكل

خيار: 1ك = 1 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

خيار بلدي: 7 ك = 10 شيكل

بصل: 7 – 8 ك = 10 شيكل

بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 5 شيكل

ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل

لوبيا: 1ك = 4 – 5 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

بنجر : 1ك = 6 شيكل

افوكادو: 1ك = 8 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

رمان حامض: 4ك = 10 شيكل

رمان حلو: 1ك = 3 شيكل

أسعار الفواكه:

مانجا تشيلي: 1ك = 4 – 5 شيكل

مانجا مايا: 1ك = 6 – 7 شيكل

أجاص: 1ك = 4 – 5 شيكل

بلح أصفر: 1ك = 7 – 8 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 شيكل

خوخ أبو فروة: 1ك = 3.5 شيكل

عنب:1ك = 3.5 شيكل