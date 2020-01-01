  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

الإثنين 17 أغسطس 2020 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد رضوان حمامرة من مدينة بيت ساحور، وحمزة إبراهيم ملش (29 عاما)، وحسن محمد شحادة من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها. 

وكان جنود الاحتلال المتمركزين على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، أطلقوا النار، الليلة الماضية، على شاب (18 عاما)، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى، ونقل الى إحدى مستشفيات مدينة بيت لحم، ووصفت حالته بالمستقرة.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تصريحات صادمة لحزب الله.. عون يبدي استعدادا للسلام ويشيد بالامارات مؤكدا انها دولة مستقلة

بالفيديو : ضاحي خلفان يتحدث عن اغتيال الشهيد المبحوح على يد الموساد

جالياتنا الفلسطينية في الامارات: نثمن دور ابو ظبي في دعم قضية فلسطين.. ونرفض لغة التخوين

سفير فلسطين في الإمارات يصل البلاد ولن يعود إليها مطلقًا

موقع اميركي : توتر اردوغان حيال الامارات سببه صفقة تركية اسرائيلية حول الاقصى

التطبیع المقدس و التطبیع الحرام.. د.سفيان أبو زايدة

نتنياهو يهدد غزة: من يستفزنا دمه مهدور وسنفعل ما يلزم لإعادة الهدوء..!

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

إصابة مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة على حاجز قلنديا

2f850bf5a9af1a489befeec18d584da3

مشاهد مؤلمة.. جنود الاحتلال ينكلون بعمال فلسطينيين ويجبرون أحدهم على خلع ملابسه

غزة : مدفعية الاحتلال تقصف فجرا مراصد للمقاومة

كوشنر يهاجم القيادة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"..!

وفد من المخابرات العامة المصرية يصل رام الله ويعقد عدة اجتماعات