الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد رضوان حمامرة من مدينة بيت ساحور، وحمزة إبراهيم ملش (29 عاما)، وحسن محمد شحادة من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وكان جنود الاحتلال المتمركزين على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، أطلقوا النار، الليلة الماضية، على شاب (18 عاما)، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى، ونقل الى إحدى مستشفيات مدينة بيت لحم، ووصفت حالته بالمستقرة.