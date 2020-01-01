نابلس: القبض على سيدة بتهمة سرقة بطاقة صراف آلي وسحب مبالغ مالية

نابلس /سما/

ألقت الشرطة القبض، اليوم الأحد، على سيدةٍ بشبهة سرقة بطاقة صراف آلي لسيدةٍ أخرى واستخدامها في سحب مبالغ مالية من رصيدها البنكي.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أن مواطنة تقدمت بشكوى لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول باستخدام بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها من دون علمها وسحب مبلغ 6500 شيكل من حسابها البنكي.

وأضافت انه وبعد البحث والتحري تم حصر الاشتباه بإحدى السيدات وباستدعائها وتدوين إفادتها اعترفت بسرقة بطاقة الصراف الآلي الخاص بالمشتكية أثناء زيارتها لها في منزلها، وقامت بداية بسحب مبلغ 5000 شيكل من حسابها البنكي، ثم قامت بسحب مبلغ آخر قيمته 1500 شيكل.