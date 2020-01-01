مواطن كويتي يضرب متحرشا أردنيا وابنه ويهددهما بسكين وصحيفة محلية تكشف التفاصيل

الكويت /سما/

انتقم رجل كويتي من مواطن أردني وابنه وهددهما بسكين، بعد أن تحرش الأردني بزوجته أمامه أثناء وجودهما في أحد شواطئ منطقة الفنطاس.

ووفقا لصحيفة "الرأي" المحلية، قال الكويتي لرجال الشرطة مبررا اعتداءه "إن الأردني تحرش بزوجته وضايقها أمام عينيه".

الواقعة، ووفق ما نقله مصدر أمني للصحيفة، بدأت بشرارة بين مواطن وشخص اتضح لاحقا أنه من أردني في الثلاثينات من عمره، حيث اتهمه المواطن الكويتي بأنه تحرش بزوجته أثناء تواجدهما في أحد الشواطئ، ما دفعه إلى ضربه.

وأضاف المصدر أنه عندما فزع له الابن وحاول الوقوف مع والده انهال عليه بالضرب، ثم لاحقهما بسكين، إلا أن عددا من مرتادي الشاطئ سيطروا عليه.

وصرح بأن إحدى دوريات الأمن حضرت إلى المكان بعد بلاغ من المارة، وتمت إحالة جميع الأطراف إلى مخفر المنطقة، وفتح تحقيق من قبل المباحث لاتخاذ الإجراءات القانونية. "RT"