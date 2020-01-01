الخارجية: 217 حالة وفاة و4675 اصابة و1741 حالة تعافي في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في تقريرها اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل اية حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم لهذا اليوم، فيما تم تسجيل 229 اصابة جديدة في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من نيوجرسي، وفلوريدا، ودالاس، وشيكاغو، ليرتفع عدد الاصابات الى 2573 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم في صفوف الجالية ليبقى عدد الوفيات 71 حالة وفاة.

في سياق آخر، افاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، وصول الدفعة الثانية من الاحباب العائدين من كندا اليوم الى ارض الوطن، كما افاد الفريق أن طائرة الإجلاء الثانية لمواطنينا العالقين والخريجين من مختلف مدن وجمهوريات روسيا الاتحادية من الضفة الغربية والقدس في طريقهم إلى أرض الوطن عن طريق الأردن الشقيق. كما افادنا الفريق بان دفعة من الأحباب العالقين في الوطن ستغادر يوم غد الى تركيا.