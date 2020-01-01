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بلدية سلفيت تنفذ حملة تعقيم في قرية اللبن الشرقية

الأحد 16 أغسطس 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية سلفيت تنفذ حملة تعقيم في قرية اللبن الشرقية


سلفيت /سما/

 نفذت بلدية سلفيت، اليوم الأحد، حملة تعقيم في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، والمرافق الحيوية فيها، خاصة أماكن الفحص الميداني، بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأكد رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي، الذي رافق طاقم التعقيم، وقوف البلدية بكافة إمكانياتها إلى جانب أهالي اللبن الشرقية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة والحجر لكافة المصابين، ومن يشكون بإصابتهم بالفيروس، من أجل تخفيف حدة الوباء الذي انتشر سريعا في القرية.

بدوره، شكر مجلس قروي اللبن الشرقية، بلدية سلفيت ورئيسها وطواقمها على هذه اللفتة، ووقوفهم إلى جانب أهالي القرية في محنتهم.

#بلدية سلفيت #فيروس كورونا

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