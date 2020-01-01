الصحة العالمية: حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا تتجاوز ألف حالة في أكثر من 30 دولة

بكين /سما/ (شينخوا)

ذكر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أمس السبت أن أكثر من 30 دولة سجلت حالات إصابة يومية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تجاوز عددها ألف حالة.

وأوضحت البيانات التي تلقتها المنظمة من السلطات الوطنية حتى الساعة 10:00 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) أمس السبت أنه من بين هذه الدول توجد أربع دول تتصدر القائمة بتسجيلها أكثر من 10 ألاف حالة يوميا.

وسجلت الهند 65002 حالة إصابة جديدة وتليها البرازيل بتسجيلها 60091 وتحتل الولايات المتحدة المركز الثالث بتسجيلها 52799 وتأتي في المركز الرابع كولومبيا عقب تسجيلها 11286 من الحالات الجديدة.

وتقع الدول التي تسجل بين ألف و10 آلاف حالة إصابة يومية بالمرض بشكل رئيسي في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة في بيرو 9441 حالة وفى الأرجنتين 7498 حالة. وتخطت حالات الإصابة الجديدة بالمرض في المكسيك 7 آلاف لتصل إلى 7371 حالة وتليها تشيلي بتسجيلها 2077 حالة وبوليفيا 1388 حالة وتأتي بعدها جمهورية الدومينيكان 1354 حالة وتليها فنزويلا 1281 حالة ثم تأتي جواتيمالا بعدد 1144 حالة وبعدها كوستاريكا بعدد 1072 حالة وتليها بنما 1069 حالة والإكوادور 1066 حالة.

وفي أوروبا، بلغ عدد حالات الإصابة اليومية في أسبانيا 5479، بينما سجلت روسيا 5061 حالة. وسجلت فرنسا 2667 إصابة في يوم واحد وتليها أوكرانيا بتسجيلها 1847 حالة إصابة جديدة وتليها بريطانيا بعدد 1440 حالة إصابة وكذلك ألمانيا ورومانيا بتسجيلهما نفس عدد الحالات وهو 1415.

وفي آسيا، بلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة في الفلبين 6134. وسجلت العراق 4013 حالة إصابة جديدة، بينما سجلت إيران 2501 حالة. ووصل إجمالي حالات الإصابة الجديدة في بنغلاديش إلى 2766 وتليها إندونيسيا بتسجيلها 2307 وقازاقستان بعدد 1847 حالة والسعودية بعدد 1383 حالة واليابان بعدد 1360 حالة وتركيا بعدد 1226 حالة.

وفي إفريقيا، بلغ عدد حالات الإصابة اليومية في جنوب إفريقيا والمغرب وإثيوبيا 6275 و1306 و1038 على التوالي، وهم الدول الثلاث التي تراوح عدد حالات الإصابة اليومية بين ألف و10 آلاف حالة.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن حالات الإصابة المتواجدة في "أقاليم" تضم "أراضي ومناطق ومناطق تابعة ما وراء البحار وولايات أخرى ذات وضع مماثل تم جمعها في تقرير منفصل.