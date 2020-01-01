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الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة لـ 6 أشهر أخرى

الأحد 16 أغسطس 2020 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة لـ 6 أشهر أخرى


القدس المحتلة /سما/

 سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، مساء اليوم الأحد، قرارا يقضي بتجديد منعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة.

ويذكر أن المرة الرابعة لمنع المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية كانت ستنتهي في العشرين من الشهر الجاري.

ويأتي هذا القرار كحلقة من سلسلة قرارت وإجراءات مجحفة اتخذها الاحتلال بحق المحافظ غيث، بهدف حصاره وتضييق الخناق عليه، حيث خضع للتحقيق والاعتقال عشرات المرات منذ توليه مهامه خلال العامين الماضيين.

#سلطات الاحتلال #محافظ القدس #عدنان غيث #الضفة الغربية

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