وزير الاستخبارات الإسرائيلي: تل ابيب باتت قريبة جداً من توقيع اتفاق سلام مع السودان

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن بلاده باتت قريبة جداً من توقيع اتفاق سلام مع السودان، وذلك بعد توصلها إلى اتفاق مع الإمارات.



وبحسب قناة كان الاسرائيلية، أوضح كوهين، أن تل أبيب والخرطوم بصدد توقيع اتفاق سلام ومن المتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية، وحتى قبل نهاية العام الجاري.



وفي السياق، نقلت الهيئة الاسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن الاتصالات بين حكومتي إسرائيل والسودان مستمرة، فيما تواصل بعثات من كلا الطرفين استعداداتها "على قدم وساق" للتوصل إلى الاتفاق.



كما أعرب كوهين في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم عن قناعته بأن اتفاق السلام مع الإمارات ستعقبه "اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا".



وقال: "أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد. بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل للتوصل إلى اتفاق سلام مع دول أخرى في إفريقيا وعلى رأسها السودان".



يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد في شباط/فبراير الماضي اجتماعا مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا.



