39 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن 31 منها محلية

عمان /سما/

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 31 محليّة، و8 من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 1378 حالة.

ووفق الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، فقد سجل اليوم أيضا 7 حالات شفاء، 5 منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، و2 في مستشفى الأمير حمزة، كذلك تم إجراء 6409 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 692760 فحصا.

كما أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستبدأ غدا الاثنين عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية محافظة إربد، وعن باقي محافظات المملكة، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، وحتى يَسمح الوضع الوبائي في اللواء برفعه، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في اللواء.