الأسير فراس مريش يدخل عامه السابع عشر في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأحد، أن الأسير فراس حسن مريش (42 عاما) من محافظة الخليل، دخل عامه السابع عشر في سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة أن الأسير مريش يقبع حاليا بمعتقل "نفحة" الصحرواي، ويعاني منذ عدة سنوات من مشاكل بالمعدة وآلام بالمفاصل والعينين.

وأضافت أن سلطات الاحتلال لاحقت مريش منذ عام 2001 وتعرض لمحاولات اغتيال عدة مرات، إلى أن تم اعتقاله خلال عام 2004، وصدر حكما بحقه بالسجن ل 18 عاما.

ومن الجدير ذكره أن الأسير مريش من أسرة مناضلة، وهو من نشطاء الحركة الأسيرة داخل معتقلات الاحتلال.