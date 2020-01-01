المحافظ الرجوب يلتقي اتحاد المزارعين وجمعية يعبد للتبغ وأصحاب المشاتل الزراعية

جنين /سما/

التقى محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، اليوم الأحد، رئيس اتحاد المزارعين في محافظة جنين هاشم محمد، ورئيس جمعية يعبد لتسويق التبغ توفيق عطاطرة وعدد من الأعضاء، وأطلعوه على العراقيل التي تواجههم في مجال زراعة التبغ في يعبد.

من جهته، وعد الرجوب بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة.

والتقى الرجوب أصحاب المشاتل الزراعية في المحافظة بحضور نائب المحافظ كمال أبو الرب.

و اطلع الوفد الرجوب على أبرز الصعوبات التي تواجههم في العمل فيما يتعلق بتأخر المستحقات المالية من قبل وزارة الزراعة، والمشاكل المتعلقة بالتراخيص واجراءاتها، اضافة الى العلاقة مع المهندسين الزراعيين.

بدوره، ثمن الرجوب جهودهم المبذولة في هذا المجال، ودعاهم الى الاستمرارية لتحقيق التقدم والازدهار في هذا المجال الحيوي، ووعد بمتابعة الموضوع مع الجهة المختصة المتمثلة بوزارة الزراعة.

كما التقى الرجوب، مجموعة من اعضاء مبادرة شباب السيباط التي تهدف الى اعادة احياء منطقة السيباط واعادة الروح لها كمنطقة تراثية حضارية.

واطلع الفريق الرجوب على ابرز الفعاليات والانشطة المنوي تنفيذها خلال المرحلة القادمة والتي تصب في تحقيق الهدف الرئيس، وتطرق الوفد للحديث عن فعالية "كوم حجار وباقة أزهار" التي سيتم من خلالها تزيين السيباط بزراعة الورود والاشتال والتي ستكون من اعمال مجموعة من الاطفال، وقدموا شكرهم الجزيل لعطوفة المحافظ على دعمه المتواصل لهم.

من جهته ، ثمن الرجوب عاليا روح الشباب لديهم، وأبدى استعداده لتقديم كافة الدعم بحدود الامكانيات المتاحة.