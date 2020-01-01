  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس والجهاد تعلموا المعنى"..

خطة الضم لم تسقط".. نتنياهو يهدد غزة: من يستفزنا دمه مهدور وسنفعل ما يلزم لإعادة الهدوء..!

الأحد 16 أغسطس 2020 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة الضم لم تسقط".. نتنياهو يهدد غزة: من يستفزنا دمه مهدور وسنفعل ما يلزم لإعادة الهدوء..!


القدس المحتلة /سما/

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن "من يستفزنا فدمه مهدور، وسنفعل ما يلزم من أجل استعادة الهدوء"، في إشارة منه إلى التوتر في الجنوب وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.وفق مصادر عبرية.

و بحسب وسائل اعلام اسرائيلية، أضاف نتنياهو: "حماس والجهاد تعلموا المعنى، من يستفزنا ويحاول مهاجمتنا سيدفع ثمن ذلك حياته"
 
وفي سياق آخر، أكد نتنياهو، أن خطة الضم لم تسقط من جدول أعمال الحكومة، ولكن لم يكن هناك خيار سوى تطبيق السيادة أو السلام مع الإمارات في الوقت الحالي.
 
وقال نتنياهو: "لقد طلبوا وقفًا لتطبيق خطة الضم ولم يُزيلوها من خطتهم". وفق زعمه

#الحكومة الاسرائيلية #نتنياهو #غزة #البالونات المفخخة #اسرائيل #مستوطنات الغلاف #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

عزام الاحمد يوجه مناشدة لحركة حماس بشأن الاموال القطرية..!

تصريحات صادمة لحزب الله.. عون يبدي استعدادا للسلام ويشيد بالامارات مؤكدا انها دولة مستقلة

تهديد بالتصعيد بعد زيارة الوفد المصري.. الاحتلال يقرر اغلاق بحر غزة أمام الصيادين

صور.. اصابة 5 مستوطنين جراء اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف..

القناة 12 : تعليمات من غانتس بالعمل على استئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

بالفيديو : ضاحي خلفان يتحدث عن اغتيال الشهيد المبحوح على يد الموساد

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ماكرون

ماكرون للرئيس عباس: اتفاق الامارات مع اسرائيل سيدفع عملية السلام للأمام في المنطقة

13

نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات يقوم على مبدأ السلام مقابل السلام وسيعززه مع الفلسطينيين

888

سلطة الطاقة: توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل الثلاثاء..

وزيرة الصحة : حالتا وفاة و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزير حرب الاحتلال يهدد برد قاسي : ان لم تنعم سديروت بالهدوء فلن تنعم به غزة أيضا