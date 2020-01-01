خطة الضم لم تسقط".. نتنياهو يهدد غزة: من يستفزنا دمه مهدور وسنفعل ما يلزم لإعادة الهدوء..!

القدس المحتلة /سما/

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن "من يستفزنا فدمه مهدور، وسنفعل ما يلزم من أجل استعادة الهدوء"، في إشارة منه إلى التوتر في الجنوب وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.وفق مصادر عبرية.

و بحسب وسائل اعلام اسرائيلية، أضاف نتنياهو: "حماس والجهاد تعلموا المعنى، من يستفزنا ويحاول مهاجمتنا سيدفع ثمن ذلك حياته"



وفي سياق آخر، أكد نتنياهو، أن خطة الضم لم تسقط من جدول أعمال الحكومة، ولكن لم يكن هناك خيار سوى تطبيق السيادة أو السلام مع الإمارات في الوقت الحالي.



وقال نتنياهو: "لقد طلبوا وقفًا لتطبيق خطة الضم ولم يُزيلوها من خطتهم". وفق زعمه