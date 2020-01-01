  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة الطاقة تحمل الاحتلال مسؤولية أزمة الكهرباء بغزة

الأحد 16 أغسطس 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الطاقة تحمل الاحتلال مسؤولية أزمة الكهرباء بغزة


رام الله /سما/

حمّل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، اليوم السبت، الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية الآثار الكارثية المترتبة على توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل.

وقال ملحم في تصريح صحفي، إن محطة توليد كهرباء غزة ستتوقف عن العمل بكامل قدرتها الإنتاجية يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت إلى أن قرارات الاحتلال الأخيرة من إغلاقه لمعبر كرم أبو سالم، ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطة، منذ الأربعاء الماضي، تسببت بزيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح أكثر من 75%.

وأكد ملحم أن توقف المحطة عن العمل سيؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.

#سلطة الطاقة #كهرباء غزة #الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

عزام الاحمد يوجه مناشدة لحركة حماس بشأن الاموال القطرية..!

تصريحات صادمة لحزب الله.. عون يبدي استعدادا للسلام ويشيد بالامارات مؤكدا انها دولة مستقلة

تهديد بالتصعيد بعد زيارة الوفد المصري.. الاحتلال يقرر اغلاق بحر غزة أمام الصيادين

صور.. اصابة 5 مستوطنين جراء اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف..

القناة 12 : تعليمات من غانتس بالعمل على استئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

بالفيديو : ضاحي خلفان يتحدث عن اغتيال الشهيد المبحوح على يد الموساد

طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

خطة الضم لم تسقط".. نتنياهو يهدد غزة: من يستفزنا دمه مهدور وسنفعل ما يلزم لإعادة الهدوء..!

ماكرون

ماكرون للرئيس عباس: اتفاق الامارات مع اسرائيل سيدفع عملية السلام للأمام في المنطقة

13

نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات يقوم على مبدأ السلام مقابل السلام وسيعززه مع الفلسطينيين

888

سلطة الطاقة: توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل الثلاثاء..

وزيرة الصحة : حالتا وفاة و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا