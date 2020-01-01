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وزارة العدل تطلق النموذج الجديد من شهادة عدم المحكومية

الأحد 16 أغسطس 2020 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العدل تطلق النموذج الجديد من شهادة عدم المحكومية


رام الله /سما/

اطلق وزير العدل د. محمد الشلالدة، النموذج الجديد من شهادة عدم المحكومية التي تصدرها الوزارة، الذي يتناسب مع معايير الأمن والسلامة وغير قابل للتزوير.
وذلك بحضور الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ومدير عام السجل العدلي والتصديقات يوسف عبيد.

واعلن د. الشلالدة، انه تم التعميم لدى كافة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين بالنموذج الجديد لشهادة عدم المحكومية ليتم اعتمادها بشكل رسمي.

واشاد وزير العدل بجهود رئيس وموظفي وكادر السجل العدلي والتصديقات وفي كافة مديريات الوزارة، لجهودهم المتواصلة لتطوير العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة وفي ظل جائحة كورونا.

وتقدم د. الشلالدة بالشكر لبعثة الشرطة الأوروبية لدعمها المتواصل لوزارة العدل وتحديدا السجل العدلي من حيث تزويده بـ 40 الف ورقة غير قابلة للتزوير من نسخ ورقة شهادة عدم المحكومية.
علما ان النموذج السابق للشهادة سيبقى ساري المفعول لمدة ستة اشهر من تاريخ اليوم.

#وزارة العدل #شهادة عدم المحكومية

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