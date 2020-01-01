التعليم العالي يصدر اعلانا مهما بخصوص طلبات منح الدراسات العليا في مصر

رام الله /سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تمديد فترة تقديم طلبات منح الدراسات العليا في مصر لدرجتي (الماجستير والدكتوراة) حتى يوم الأربعاء الموافق 26/8 /2020.

ونوّهت الوزارة إلى أنه بات بإمكان الطلبة الاستعاضة عن وثيقة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بإفادة تثبت التقدم بطلب المعادلة من المجلس، لتسهيل استكمال إجراءات الحصول على قبول من الجامعات المصرية الحكومية.

ودعت الطلبة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق والشروط والتخصصات المطلوبة.