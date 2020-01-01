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الإغاثة الزراعية تنشئ بركاً لتجميع مياه الامطار في خانيونس

الأحد 16 أغسطس 2020 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تنشئ بركاً لتجميع مياه الامطار في خانيونس


غزة /سما/

 أنشأت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) في منطقة خانيونس أربع برك لتجميع مياه الأمطار من أسطح الدفيئات الزراعية بسعة 300 كوب، وذلك في ظل ازمة المياه في قطاع غزة، وكنوع من المساهمة في الحلول المائية.

ويأتي هذا النشاط من خلال مشروع "المساهمة في تحسين صمود المجتمعات الريفية المعرضة للخطر في نابلس وخانيونس وتمكينها من الوصول إلى الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة" بتنفيذ من الاغاثة الزراعية وتمويل من مؤسسة التعاون الاسباني من خلال FPS .

ويهدف المشروع لتعزيز فرص الوصول إلى أفضل النتائج في تطوير العمل الزراعي، بالإضافة الى تشجيع تطبيق الطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي من خلال تبنى ممارسات الاستخدام المستدام والفعال للموارد المائية للزراعة، بما في ذلك استخدام الطاقات المتجددة، الى جانب مساهمته في تخفيض تكلفة المياه بنسبة 25% من الإجمالي السنوي للمياه المستخدمة في عمليات الري.

وتعاني المنطقة التي تم استهدافها في محافظة خانيونس من أزمة في المياه من حيث الكم والنوع، حيث ترتفع في المياه نسبة الكلوريد والنترات، الى جانب ارتفاع نسبة الملوحة فيها، ما يؤثر سلباً على المزارعين ويضيق خياراتهم في زراعة المحاصيل التي يرغبون بزراعتها وذات الجدوى الاقتصادية.

وسيسهم المشروع بتزويد المزارعين بمياه الامطار طوال فترة الشتاء وجزء من فترة الصيف، ما يخفف من سحب المياه الجوفية والضغط على الخزان الجوفي.

كما ان مياه الامطار التي يستخدمها المزارعون بعد تجميعها تناسب ري جميع المحاصيل الموسمية المجدية اقتصادياً مثل البندورة، والخيار، والفلفل الحلو، والباذنجان.

#الاغاثة الزراعية #غزة

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